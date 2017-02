Hoy - 07:04 pm

La facilidad al acceso de información, el anonimato, la posibilidad de difundir un mensaje de manera inmediata o la falta de privacidad de internet son algunas de las cuestiones que más preocupan

Sin embargo, existen excepciones. Hay redes sociales pensadas específicamente para los niños. Estas son algunas de ellas.

1. Banana Connection

Esta red social se dirige a niños de 7 a 12 años y está disponible en dos idiomas: inglés y español.

Derechos de autor de la imagen BANAN CONNECTIONImage captionBanana Connection se dirige a niños de 7 a 12 años.

"Entra y explora un mundo lleno de diversión y creatividad", animan los creadores de este proyecto a sus potenciales usuarios.

Esta red social infantil permite descubrir y escuchar música, organizar videos de YouTube y crear una comunidad digital, pero hay unos requisitos específicamente detallados.

Por ejemplo, no recopilar información o contenido de otros usuarios, no suplantar la identidad de otros, no intimidar o acosar a los demás ni publicar contenido con lenguaje ofensivo que incite a la violencia o contenga desnudos.

Derechos de autor de la imagenBANANA CONNECTIONImage captionEl control parental es una de sus características.

Además, los padres pueden ver en cualquier momento el listado de amigos de sus hijos, las fotos en las que les etiquetan y los comentarios que hacen, pero sin interactuar directamente. "El control parental es una de nuestras características principales", explican.

2. Lego Life

Lego, la famosa compañía danesa de juguetes, acaba de lanzar esta semana una nueva red social, en colaboración con Unicef, y está dirigida especialmente a niños menores de 13 años (aunque también pueden usarla adultos).

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionLa nueva red social de Lego pretende fomentar la imaginación de los niños.

El objetivo es que los pequeños compartan sus creaciones "de forma segura y divertida", explican desde la compañía. La clave es que los niños publiquen historias y comenten en publicaciones de otros usuarios, pero existen restricciones: sólo con emoticonos.

Para poder acceder a esta peculiar red social, que por el de momento está disponible en 16 países (Estados Unidos, Canadá Australia, Francia y Alemania son algunos de ellos), los menores de edad necesitan el permiso de sus progenitores.

Derechos de autor de la imagenLEGOImage captionSólo es posible comentar con emoticonos.

No solicita fotografías o información personal de los niños a la hora de crear un perfil, ni tampoco existen herramientas de ubicación, pero sí filtros automáticos y empleados que comprueban que se está utilizando de la manera adecuada.

La aplicación también cuenta con retos creativos para fomentar la imaginación de los pequeños, y todos los anuncios son de productos Lego.

3. La Isla de Club Penguin: el mundo virtual de Disney

Esta web para niños está disponible en inglés, español, portugués y francés. Comenzó en 2005 como un juego virtual, pero ganó tal popularidad que Disney lo adquirió dos años más tarde.

A partir del 17 de febrero, el sitio online será sustituido por una aplicación móvil(para teléfonos iOS y Android), según anunció la compañía.

Derechos de autor de la imagenCLUB PENGUINImage captionPertenece a Disney desde 2007.

"Los menores de edad ya no tienen que esperar a cumplir 18 años para ingresar a una red social tipo Facebook", señalan desde el blog Mundo Disney, especializado en novedades sobre la empresa estadounidense.

En la web de Clun Penguin destacan la "tranquilidad para los padres" que promete su plataforma. "Creemos que los niños son increíbles y se merecen un espacio seguro donde jugar. Todo lo que hacemos nace de nuestros valores y nuestro compromiso con el entretenimiento online seguro".

4. Mundo gaturro y Picapón

Mundo Gaturro es un juego virtual en español para niños de hasta 12 años y tiene su propia red social, Picapón, y su plataforma de alquiler de videos digital con contenido únicamente infantil.

Derechos de autor de la imagenMUNDO GATURROImage captionEsta plataforma nació en Argentina y se ha expandido a otros países de América Latina.

Se trata de un proyecto que nació en Argentina -en la empresa CMD- y que se ha extendido a otros países hispanohablantes. "¡Descubre la primera red social para chicos de Latinoamérica!", dicen en el sitio web.

Los usuarios pueden cargar fotos, jugar e interactuar "en un ambiente seguro y controlado por moderadores".

"Existe un universo enorme de chicos en todo el mundo, nativos digitales, con necesidad de jugar y sociabilizar online. Y hay muchísimos padres que quieren que sus hijos naveguen por un lugar seguro". Picapón viene a responder a estas necesidades", explican sus creadore.