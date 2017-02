Hoy - 12:00 pm

El actor estadounidense Richard Hatch, uno de los protagonistas de la serie televisiva "Battlestar Galactica", murió este miércoles a los 71 años en Los Ángeles debido a un cáncer de páncreas.

Su hijo Paul informó sobre fallecimiento de Hatch, que fue conocido popularmente por su rol de capitán Apolo en la mencionada serie de ciencia-ficción.

Nacido en Santa Mónica (California, EEUU) en 1945, Hatch comenzó su carrera en la pequeña pantalla en series de los años 70 como "All My Children" y "The Streets of San Francisco", pero fue su papel en "Battlestar Galactica" (1978-1979) el que le dio la fama y le cambió la vida.

Esta producción televisiva narraba la historia de los últimos supervivientes de la raza humana, inmersos en una odisea espacial para encontrar y refugiarse en la Tierra.

Hatch regresó al mundo de "Battlestar Galactica" en la nueva versión de la serie, que se emitió entre 2004 y 2009 y en la que interpretó el personaje de Tom Zarek.

Muy involucrado a lo largo de su trayectoria en todo lo que rodeaba a "Battlestar Galactica", el actor escribió cinco novelas derivadas del argumento de la serie.