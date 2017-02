Hoy - 12:40 pm

En menos de 24 horas, dos hombres cayeron tiroteados de múltiples balazos y dejados botados en zonas de Barcelona. Uno de esos casos fue el de Juan Carlos Rojas Armas (34), cuya residencia se desconoce.

Las pesquisas que lleva adelante el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) señalan que el hombre fue ultimado de varios balazos. Se presume que luego del asesinato, el cadáver fue dejado en Barbacoa, en la vía entre Barcelona y Anaco.

Rojas, de acuerdo a versiones extraoficiales, estaba siendo buscado por robo, pero no se especificó qué cuerpo de seguridad o tribunal lo requería, o la fecha de la solicitud. Se presume que lo acribillaron a las 11:00 pm del domingo, pero el hallazgo del cuerpo se hizo a las 9:00 am de ayer lunes, por moradores de esa zona barcelonesa. El Cicpc no descarta ninguna teoría sobre este crimen.

Por otra parte, la policía científica dio con la identidad del sujeto ajusticiado en el sector Maisanta de El Viñedo el domingo en la madrugada. Se trataba de Alejandro Jesús Subero Aponte (20), quien fijaba residencia en el sector Sierra Maestra de Puerto La Cruz. Los moradores de El Viñedo no lo conocían ni de vista. Los sabuesos de la policía científica hallaron al menos 11 conchas de bala regadas cerca de donde estaba el cuerpo tirado. Habitantes de esa zona alegaron haber escuchado al menos 20 detonaciones en la madrugada del domingo, cuando asesinaron a Subero Aponte.

