La segunda jornada del Torneo Apertura 2017 del fútbol venezolano finalizó, quizás, con el encuentro más esperado de la fecha: Caracas-La Guaira. Los de Noel “Chita” Sanvicente se quedaron con los tres puntos en una noche nada cómoda para ellos, que estuvieron presionados hasta el último minuto por una marea naranja que no bajó el ritmo.



Así pues, Caracas FC se acreditó la primera victoria de la temporada, gracias a un gol de Rubert Quijada, 21 minutos después del primer pitazo, en un partido que contó con el debut de Rafael Arace, el discreto volante ex Petare, que no dudó en demostrarle a “Chita” que no dejará pasar la oportunidad de ganarse un puesto dentro de la oncena avileña.

“Venirme al Caracas no fue una decisión difícil para mí. Este equipo sobresale entre los mejores clubes del país. Tenía como cuatro ofertas más más, pero llegar a esta institución es importante, sobre todo por lo que viví en semestres anteriores en los que estuve peleando descenso para salvar la categoría”, dijo Arace sobre su llegada al conjunto rojo, en el que pretende proyectarse como jugador. “Vine para acá a demostrar lo mismo que en Petare y a seguir creciendo como jugador”.

Con el dorsal 17, “Rafa” ingresó como titular en el primer partido del año en casa para el Caracas. Su fuerza y disposición se demostró en cancha, evidenciando en reiteradas oportunidades amenazas al arco de Alan Liebeskind. Desde el banquillo local se pudieron visualizar las aprobaciones por parte del cuerpo técnico.

“Trato siempre de jugar con mucha intensidad, siempre busco la oportunidad y sobre todo sudo la camiseta, eso es lo que en primer lugar busca el "profe" (Sanvicente).”

El nobel volante ofensivo, que apenas cuenta con 21 años de edad, tiene como principal objetivo la titularidad y, en los 73 minutos que vio acción este lunes, lo dejó muy claro. “Mi presente es el Caracas, aunque como todo jugador tengo en la mira el exterior, y mi propósito es hacer un buen torneo. Las oportunidades están, el "profe" siempre me dice que cuanta conmigo y que por algo estoy acá”, sentenció.