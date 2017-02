Hoy - 07:14 am

Aproximadamente 52 unidades de la ruta 42, con destino al sector La Puente, están paralizadas por falta de repuestos.



El fiscal Jesús Mendoza, detalló que de 43 camionetas que hace dos años estaban en circulación, solo 16 están operativas. Sin embargo, nada más trabajan unas 7 por día.

De 13 busetas, quedan cuatro. Y de 13 microbuses, cinco continúan activas. "A los demás les faltan cauchos, baterías y motores", precisó.



Según José Vásquez, conductor, diariamente colectan 20 mil bolívares, monto insuficiente para costear una pieza cuyo costo supera los Bs. 400 mil.



"Cada vez son más los carros que no puede seguir trabajando. ¿Cómo pagamos 400 mil bolívares por un caucho?", cuestionó.



Inseguridad

La Ruta 42 no escapa a los altos índices de inseguridad que registra el municipio Maturín. Reporta el fiscal Jesús Mendoza, que en las paradas del ambulatorio José María Vargas, la plaza Ruiz Pineda y en Los Samanes, los delincuentes se hacen pasar por usuarios para perpetrar sus atracos. "El domingo en la mañana se montaron en un microbús y en la entrada de La Gran Victoria desenfundaron las armas", relató.

Orlando Montilla, conductor, asegura que la alcabala en esta zona no frena en absoluto los asaltos. Por tal motivo, han dejado de entrar a ciertos sectores pasadas las 5:00 de la tarde.

"No llegamos a los Iraníes, ni Guanaguanay, mucho menos a Los Samanes. Es muy peligroso", subrayó.