Para superar cualquier problema es importante identificarlo, entérate cuáles son los rivales de toda relación de pareja

Toda relación sufre momentos duros, en ningún momento las cosas se mantienen lineales cuando hay personas de por medio. Todo el tiempo cambiamos, todo el tiempo enfrentamos retos y debemos tener la capacidad de adaptarnos, de ser inteligentes para pensar más allá del obstáculo.

La relación perfecta es una referencia, un estereotipo que cada pareja debe desmontar para diseñar su propia realidad y felicidad. Es muy fácil juzgar todo desde una foto o video, pero realmente nadie tiene idea de lo que esas personas deben hacer para estar bien.

Muchas veces creemos que lo peor que le puede pasar a una relación es que una chica o chico se convierta en una amenaza, que los cambios de un nuevo trabajo los aleje o que tengan maneras de ser muy diferentes. Si bien estas cosas pueden determinar el rumbo de la relación, no es complejo si existe voluntad.

Los verdaderos enemigos que pueden haber en tu noviazgo o matrimonio yacen dentro de cada persona, consciente o inconscientemente; estos pueden determinar el trato entre pareja e incluso su futuro, es importante combatirlos para vivir prósperamente y fortalecer el vínculo.

Expectativas

Es natural que existan expectativas, no está mal esperar cosas buenas para cada quien. El inconveniente está en el momento que las expectativas no se adaptan a las circunstancias, si son plenamente individuales y no de pareja. Pueden llegar a funcionar como una barrera o un estándar ficticio y perjudicar la percepción de la realidad en la que están.

Para superarlas y manejarlas en límites sanos, hablen de lo que ambos desean hacer próximamente, sus sueños a largo plazo y cómo lograrlos involucrando a tu novio o novia, esposo o esposa.

Miedo

Lo opuesto al amor, no es el odio o la indiferencia: es el miedo. Mientras el amor impulsa, motiva, nos invita a compartir, a ser nosotras mismas y a vivir con tranquilidad; el miedo nos inhibe y nos aleja de todo aquello que deseamos.

Si bien el miedo puede ser real por alguna amenaza, piensa siempre cuáles son las alternativas para vencerlo. Cada situación es diferente, pero no permitas que esto te prive de lo que realmente mereces.

Habla con tu pareja sobre tus miedos, explícale por qué se originaron. Seguramente, después de esa conversación te lograrás sentir mejor. Nunca temas decir lo que sientes, hazlo con humildad y tacto cuando se trate de algo relevante.

Sabotaje

Cuando no identificamos que estamos en un espiral de sentimientos negativos, podemos causarnos grandes heridas, y como dice la sabiduría popular: si no te amas a ti misma, nadie podrá amarte.

Con eso no se trata de que realmente nadie te quiera, te respete o te aprecie en ese momento, sino cuando estás infeliz o insatisfecha será complicado que lo reconozcas. No hay nada peor que ser enemigo de una misma, eso nos produce inseguridades y culpa. Cuando sientas que no hayas salida, pregúntate: ¿realmente esto que me pasa es verdad?, ahí podrás seguro sentirte mejor.

Todo con paciencia, tiempo y voluntad se logrará mejorar. Ambos pongan de su parte para ver resultados positivos.