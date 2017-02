Hoy - 10:07 am

Más de cinco años sin agua tienen en la escuela básica Apolinar Cantor ubicada en la avenida principal del sector La Puente en Maturín.

Por esta razón, padres y representantes cerraron la calle para exigir la destitución de la directora esto debido a las múltiples deficiencias que presenta la institución como lo son la falta de agua, la falta del servicio de alimentación escolar.

Rosa Gil y Leuris Quijada como voceros de la manifestación indicaron que la escuela no ha sido beneficiada con los programas del gobierno, por cuanto no han entregado uniformes escolares. Los niños no tienen Canaimas y también hay problemas de Electricidad.

Señalaron que son más de 700 los estudiantes afectados y que no enviarán más a los niños al colegio hasta que la Zona Educativa les dé respuesta a cada una de las peticiones que tienen en la escuela. Indicaron que por la falta de rayado y reductores de velocidad el pasado viernes una de las estudiantes de la escuela fue atropellada.