José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, advirtió que la oposición ejecutará acciones terroristas en el Día de la Juventud y que las mismas iniciaron con protestas este lunes en las cercanías de la Universidad Católica del Táchira. Aseguró que los planes de los manifestantes podrían consistir en la quema de carros y ambulancias.

Dijo que el miércoles, en el programa de televisión transmitido por el canal gubernamental VTV y que conduce el diputado Diosdado Cabello, ofrecerá detalles de la operación denominada Gritos de Libertad.

“Fotos, nombres y apellidos, enlaces, la plata que les dieron en Colombia, la carga de C4, esposas de dirigentes de la derecha para la violencia y esperemos que hoy no hayan mayores daños”, dijo Vielma.

Reprochó a la oposición no tener idea de las acciones que en 1814, llevaron a cabo los jóvenes que enfrentaron a Boves en la Batalla de La Victoria, hecho histórico por el cual se celebrar el Día de la Juventud.

“Ustedes no entienden ni la uña izquierda del pie derecho de los aguerridos seminaristas y estudiantes que al mando del general en jefe José Félix Rivas y del coronel Campo Elias, defendieron a La Victoria de ese terrible asesino canario español, Tomás Boves.

Vielma también dijo que quienes pensaban llevar adelante acciones terroristas, cometieron un robo en la congregación del Buen Pastor, hecho ocurrido en la noche de este domingo.

“16 personas armadas se robaron la comida que nosotros les mandamos, lencería, las ollas, los cubiertos, los cucharones, los platos, las bombonas de gas. Con las bombonas de gas hacen bombas para crear gran daño y fabrican explosivos”, dijo Vielma al tiempo que advirtió que hay un plan para atacar a las iglesias independientemente del tipo de religión que allí se practique.

“Hay unos sacerdotes que, ¡Uy, Dios mío! Nos tiran duro. Claro, esos sacerdotes no van para el hospital, no salvan vidas. Algunos sacerdotes no trasladan gente, no ayudan, pero bueno. Nos atacan durísimo y yo estoy en el deber de proteger a las iglesias”, agregó.

Presuntos estudiantes

En las cercanías de la sede universitaria, el comisionado policial Wilmen Beltrán calificó como presuntos estudiantes a quienes estaban manifestando, porque no tenía confirmación alguna de que se tratase de alumnos de esa casa de estudios.