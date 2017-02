Hoy - 10:20 am

Diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática desmintieron reuniones secretas con delegados del gobierno para revivir el diálogo. Enfatizaron que cualquier regularización de la Asamblea Nacional –tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro el domingo- depende de que el Ejecutivo respete la Constitución.

El presidente de la AN, Julio Borges (PJ-Miranda), señaló en su programa radial que Maduro actúa “como si fuera un rey” y no un presidente, al decirles a los demás poderes cómo actuar. “El Vaticano, el Parlamento Europeo, el Mercosur, la Unasur han dicho que el gobierno está obligado a reconocer a la AN y por eso Maduro anuncia que va a dar ese paso. Como presidente de la AN nos queda estar a la expectativa, ver qué es lo que va a proponer el gobierno para que la AN pueda lograr su plenitud”.

Por La Causa R, el diputado Américo de Grazia (Bolívar) fue tajante: “Cualquier regularización tiene que darse dentro de los parámetros que marca la Constitución. No hay otro salvoconducto para el funcionamiento de la AN”.

El jefe de fracción de AD en el Parlamento, Edgar Zambrano (Lara), afirmó que la sola propuesta de Maduro deja en evidencia la crisis institucional: “Pero reconocemos la confrontación entre poderes y en tal sentido estamos dispuestos a escuchar, vamos a ver qué proponen, siempre que no pretenda poner de rodillas al Parlamento frente al gobierno”.

El presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido (VP-Lara), coincidió con sus homólogos y agregó: “El gobierno tiene el deseo de apurar esa normalización de la AN porque nos necesita para la aprobación de los bonos y préstamos, para volver a Mercosur, para firmar convenios internacionales. Ese es el apuro”.

Sobre el llamado de Maduro a elaborar un documento conjunto para el diálogo entre el gobierno y la oposición, Florido respondió: “El documento ya está hecho, fue aprobado en 1999 y se llama Constitución nacional”.

¿Decisiones al olvido? En 2016 la AN acordó la responsabilidad política de Maduro en la crisis, declaró el abandono de cargo de la Presidencia, determinó la ruptura del hilo constitucional, concluyó que la elección de los magistrados del TSJ fue fraudulenta y llamó a designar a nuevos jueces, entre otras medidas.

¿Cómo quedarían esas decisiones si el Ejecutivo y el Judicial reconocen al Legislativo?

“Esas decisiones fueron adoptadas por un poder en ejercicio de sus funciones y amparadas en la Constitución. No debe cambiarse nada. La designación de magistrados debería formar parte del petitorio de la MUD, y también la de los dos rectores del CNE”, respondió Zambrano.

De Grazia acotó: “Todo lo que hemos hecho está en el marco de la Constitución y tenemos que seguir el camino allí indicado. Si de mí dependiera, esta misma semana estaríamos nombrando el comité de postulaciones del TSJ, eligiendo a los miembros del CNE y, de paso, solicitando al CNE primarias para elegir a los candidatos a alcaldías y gobernaciones”, respondió De Grazia.

Florido enfatizó que “lo lógico y lo conducente” es que las instituciones procedan a actuar sobre esas decisiones de la AN que son legales y de obligatorio cumplimiento: “El actual TSJ carece de legalidad. Es una prioridad de la AN definir su recomposición”.

Cero reuniones. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, desmintió ayer las supuestas reuniones secretas entre delegados del gobierno y la oposición: “Eso es coba”. Zambrano, por su parte, tildó la afirmación de Maduro de “intriga mal elaborada para crear discordia en la oposición” y De Grazia respondió: “¡Ni Dios lo quiera!”. Miembros de PJ también desmintieron los encuentros. VP no participa en la mesa de diálogo.