Hoy - 02:21 pm

La diputada del Gran Polo Patriótico por el Estado Portuguesa, Mariana Lerín, se refirió a la situación de los comicios regionales previstos para el presente año, asegurando que los mismos serán convocados oportunamente por las autoridades del Poder Electoral conforme a sus atribuciones.

"El gobierno no es quien decide si hay o no hay elecciones, la oposición dice que no hay porque siempre se han tomado atribuciones de otros organismos que no les corresponden, el único que dice cuándo, dónde y cómo van a haber elecciones es el CNE."

La legisladora aseguró que el parlamento se mantiene en desacato y que se niega a acatar los dictámenes del máximo tribunal del país, razón por la cual todos sus acciones carecen de legalidad.

"La Asamblea Nacional se ha convertido en un foro político que ha bajado mucho de nivel y nosotros los diputados del bloque de la patria si estamos ejerciendo nuestra investidura de diputados pero desde la calle, con el pueblo, con los sectores más necesitados y allí dando respuestas, esa es la función de un legislador".

Lerín ofreció estas declaraciones durante su asistencia al punto de registro ubicado en la plaza Bolívar de Guanare estado Portuguesa para la obtención del carnet de la patria, calificando este proceso como exitoso en todo el territorio nacional.