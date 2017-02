Hoy - 01:36 pm

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó este domingo 18 meses de prisión preventiva contra la ex voleibolista Jessica Tejada por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los sobornos recibidos por su ex pareja y ex viceministro Jorge Cuba de la empresa brasileña Odebrecht para beneficiarlo en obras públicas.

En una audiencia pública, el magistrado peruano dictó la misma orden de detención contra la ex presidenta del comité especial de licitación del Metro de Lima, Mariella Huerta, que está fuera del Perú desde enero último.

El fiscal adjunto Marcial Páucar explicó que Tejada figuraba como beneficiario final de las cuentas de las empresas extraterritoriales Hispamar Internacional, Oblong y Julson, constituidas en Panamá y abiertas en la banca de Andorra.

“Con ello se habría hecho los depósitos correspondientes a los sobornos pagados ilícitamente por la empresa Odebrecht. Y por ello se le imputa el delito de lavado de activos”, precisó el fiscal.

Huerta también aparece como beneficiaria final de cuentas bancarias de las mismas empresas y recibió presuntamente el soborno en su condición de funcionario público.

Tejada dijo haber sido “sorprendida” por su ex pareja y negó que haya abierto alguna cuenta bancaria en el extranjero.

El ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba regresó a Perú el martes y de inmediato fue detenido para ser internado en la prisión Piedras Gordas I, en cumplimiento de una resolución del juez Concepción, que dictó 18 de prisión preventiva en su contra.

La Fiscalía sostiene que Cuba pidió a Odebrecht un pago de 8,1 millones de dólares a cambio de ayudar a la compañía en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a esta empresa en 2009 por una inversión inicial de 410 millones de dólares.

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La fiscalía allanó hoy la casa del expresidente Alejandro Toledo en Lima en busca de documentación que respalde las investigaciones por el presunto cobro de una coima de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht, según confesó el ex director de la compañía en Perú Jorge Barata en una declaración difundida por la prensa local.