Hoy - 12:41 pm

Unas 200 personas convocadas por la Alianza Internacional de Migrantes de Hong Kong volvieron este domingo a las calles de la isla para manifestarse contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de vetar la entrada a EE UU a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y refugiados.

Bajo el lema "¡Abajo con el veto! o ¡Paren la tiranía de Trump!, los manifestantes recorrieron varias calles de la isla hasta las puertas del Consulado de Estados Unidos para protestar contra la medida migratoria de Trump, que fue revocada este fin de semana por un juez de ese país.

La mayoría de los integrantes de la protesta fueron mujeres de origen indonesio, que residen en el país con un visado especial para trabajar como empleadas domésticas y quienes emplearon la mañana de su único día libre semanal para participar en la marcha.

La isla cuenta con una comunidad de unos 340.000 trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres, de los que casi la mitad son de Indonesia y cuyas condiciones han sido duramente criticadas por sindicatos, pues tienen un salario mínimo de 500 dólares mensuales, están obligados a residir en casa de las familias que les emplean y su visado no les permite acceder a la residencia permanente.

En un comunicado, la activista, representante de este colectivo, y organizadora de la protesta Eni Lestari calificó la orden de "racista, antimigrante y antirefugiados".

"Con sus políticas y órdenes, la presidencia de Trump representa una amenaza para la solidaridad, el entendimiento racial y la justicia que muchos de nosotros defendemos y promovemos. No permitiremos que esto suceda", señaló Lestari.

"Los musulmanes no son terroristas" o "contra la islamofobia" fueron algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de los manifestantes, que gritaron al unísono: "No al veto, no al muro" en referencia a la intención de la Administración Trump de levantar una barrera física en la frontera con México.

Se trata de la segunda protesta que se celebra en Hong Kong contra la política migratoria de Trump desde que éste tomara posesión del cargo el pasado 20 de enero.

La anterior marcha se celebró el pasado miércoles, 1 de febrero, y atrajo a un centenar de personas, entre ellos, políticos, activistas y representantes de grupos religiosos de Hong Kong.

La excolonia inglesa acoge a cerca de once mil solicitantes de asilo, según datos oficiales de septiembre de 2016, de los que medio millar son menores de edad y la mayoría de ellos proceden de Vietnam, India y Pakistán, y están pendientes de lograr el estatus de refugiado.

La situación de estos solicitantes de asilo ha sido cuestionada y debatida públicamente los últimos meses dado que su condición no les permite trabajar en Hong Kongy el proceso para que sus solicitudes de cambio de estatus progresen puede durar años.

Mientras tanto viven en la isla con subsidios sociales por valor de 400 dólares mensuales.