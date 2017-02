Hoy - 11:20 am

El alcalde del municipio Pedro María Ureña, Alejandro García, expresó que las casas de cambio son “un engaño más para el pueblo y no han tenido ningún efecto sobre la tasa de cambio que se maneja al otro lado de la frontera, donde un bolívar vale menos de un peso”.

“Tengo noticias de que el bolívar está a 0,85 pesos, es decir vale menos de un peso. Hace poco cambiaban un bolívar por un peso, pero ahora está más bajo”, señaló. El alcalde refirió que la apertura de las casas de cambio no ha funcionado porque “el Gobierno quería recoger 120 millones de pesos diarios por la venta de gasolina venezolana en las estaciones de servicio, y pensaba montar una banca con los pesos que percibiera; esa banca supuestamente iba a destrozar las casas de cambio de Cúcuta, pero ante la negativa de Colombia de abrir el paso de vehículos para que compraran en pesos la gasolina venezolana, se cayó el negocio”.

En Ureña no hay ninguna casa de cambio, dijo García, “y es una utopía, una mentira de parte del Gobernador estar haciendo propaganda a una casa de cambio que no existe, por lo menos en Ureña no existe”. Aunque hay mucha gente interesada en hacer uso de las casas de cambio por el precio al que se ofrece el bolívar, consideró que solamente las roscas del Gobierno son las favorecidas. “El ciudadano común y corriente, el que gana sueldo mínimo no tiene acceso, porque la página de Italcambio no abre, es una mentira”.

El alcalde consideró que una manera de recuperar el precio del bolívar en la frontera es estableciendo un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y de Venezuela, en primer lugar, para abrir totalmente la frontera, vender gasolina en bolívares a los ciudadanos colombianos como siempre se ha hecho en las estaciones internacionales de servicio que antes se llamaban Safec y dejar que el precio de las divisas lo establezca la oferta y demanda del mercado.