Hoy - 09:00 am

Policías de la Comisaría de Calicanto en Maracay, estado Aragua, agredieron física y verbalmente a un hombre trans y a su hija, el 31 de enero pasado, cuando ambos acudieron a esa oficina a poner una denuncia sobre un hecho ocurrido en su vivienda, informó la Asociación Civil Venezuela Igualitaria.

La organización detalló que Samantha Seijas (nombre legal), quien se autopercibe como hombre, viste y adecúa su apariencia física en coherencia con el género masculino, fue atacado cuando se retiraba de la delegación. También resultó herida su hija de 23 años de edad, estudiante de 9° semestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua.

“Luego de ser atendido por los funcionarios Romero y Salas, sin dar respuesta de apoyo a su solicitud, (Seijas) fue atacado por la espalda con un golpe en el lóbulo derecho de la cabeza por un funcionario que aún no ha sido identificado, cayendo sobre las motos policiales estacionadas en la entrada del sitio. Seguidamente fue sujetado por otros funcionarios para facilitar la golpiza”, describió la ONG un comunicado.

Relataron que el mismo funcionario que agredió a Seijas, quien se desempeña como abogado y profesor universitario, también golpeó en el ojo a su hija Aleska Seijas, mientras ella intentaba defender a su madre.

“Tú eres bien arrecha, no te la tiras de macho” y “Pídele a Dios que no te encuentre de noche sola por la calle”, gritó el policía mientras los atacaba. También amenazó con abrirle un procedimiento legal. En paralelo, el comandante Jhonny Hernández arrastró por el cabello a Aleska Seijas hacia la comisaría. Pese a que es un requisito que para garantizar el trato adecuado de las mujeres esté presente una funcionaria del mismo sexo, esto no ocurrió.

“¿Ahora sí vas a invocar la ley de género?, ¿ahora sí eres mujer?”, espetó un comandante de apellido Hernández luego de que una abogada familiar de Seijas exigió respeto a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La ONG indicó que la actitud de los Poliaragua expuso “un enraizado prejuicio y odio irracional hacia las personas transgéneros conocido como transfobia”. Exigieron respeto a la Constitución, que garantiza –entre otros aspectos– la protección de la dignidad de las personas, así como a los pactos y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de género ratificados por Venezuela ante la ONU y la OEA.