Hoy - 01:00 am

Es una preocupación cada vez más frecuente qué es lo que exactamente sucede en el cuerpo cuando una mujer deja de estar sexualmente activa. Los mitos que se han construido alrededor de eso son muchísimos y podrían hacerte creer que corres algún tipo de desventaja por no mantener relaciones sexuales.

Pero descuida, no hay nada de qué preocuparse y que ahora no tengas sexo no hará que tu vagina quede “deshabilitada” de por vida ni mucho menos.

¿Quieres saber qué es lo que en realidad sucede con ella? Lee a continuación…

Desacostumbramiento

Así como cuando sales a correr luego de mucho tiempo de no hacerlo, tus músculos duelen, lo mismo sucede con tu vagina. Después de meses sin tener sexo los músculos en la vagina pierden flexibilidad y probablemente te provoquen dolor cuando reactives tu vida sexual.

Es una reacción completamente natural que no debe inquietarte en lo más mínimo.

Incluso cuando una mujer no es virgen, puede sufrir bastante dolor a la hora de “reactivarse” sexualmente. Esta condición se denomina vaginismo y se debe a que la contracción de los músculos es tan fuerte que en algunos casos ni siquiera puede aplicar un tampón. Las razones por las que sucede son diversas, pero puede ser una reacción natural después de sufrir un abuso o una violación.

Lo más recomendable es consultar con un ginecólogo para saber cómo se puede tratar y volver a disfrutar del sexo.