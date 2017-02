Un clásico ochentoso ineludible a la hora de hablar de cine. Una simple estudiantina dirigida por John Hughes (quizá el director que mejor comprendió la sensibilidad adolescente y la melancolía del adulto) se convirtió en la estructura perfecta para combinar los típicos estereotipos del mundo adolescente. El deportista, el bully, la popular, el nerd y la marginada, todos mezclados y forzados a una convivencia de varias horas como castigo escolar. A más de treinta años de su estreno, El club de los cinco sigue estando más vigente que nunca, y las nuevas generaciones no deberían dejar de verla jamás.

En estos agobiantes días de calor, nada mejor que una de cowboys que viven sus días al calor del desierto. Sergio Leone fue de los directores que mejor comprendió el spaghetti western, esos films de vaqueros donde los antihéroes y los forajidos se mezclaban, haciendo imperceptible la línea que separaba lo ético de lo inmoral. Y luego de llevar a Clint Eastwood a la gloria en la trilogía del Hombre sin nombre, Leone se metió con una historia sobre la fundación de la civilización moderna, con un Henry Fonda componiendo al mejor villano de su carrera y un Charles Bronson que a golpe de armónica construyó también el mejor papel de su obra. Érase una vez en el oeste es una obra maestra, y es de esas películas que demuestran por qué el western es el gran género cinematográfico.

El cine fantástico argentino da pelea. Películas como Kryptonita de Nic Loreti o Ataúd Blanco de Daniel de la Vega, son buenos ejemplos de cómo el cine de género argentino puede trascender las barreras del under para establecerse en el mainstream, con actores populares e historias atrapantes. Y el catálogo de Netflix sorprendió con Daemonium, un trabajo de Pablo Parés (un verdadero soldado del under local) que se le animó a la ciencia ficción, poniéndole fuerza narrativa allí donde muchos hubieran pensado que los efectos especiales a lo grande eran la única herramienta útil a la hora de contar una aventura apocalíptica.

Un camino hacia mí

El verano, las piletas, los amores breves y la búsqueda por encajar en una familia (que no tiene por qué ser la propia), esos son los ejes de esta película dirigida por Nat Faxon y Jim Rash. Más allá del espantoso y piantavoto nombre con el que se la conoció en Argentina, Un camino hacia mí es uno de esos films que destila verano en cada fotograma, y que condensa con inteligencia y elegancia los huracanes emocionales de los que podía ser víctima un chico de catorce años. En su momento pasó inadvertida, pero de a poquito la popularidad de este film comenzó a crecer gracias al boca en boca. Por ese motivo, The Way Way Back es un título que siempre vale la pena destacar.

Las aventuras de Tintín

Pocos personajes tiene la historieta europea más importantes que Tintín (junto con Astérix y Spirou). El joven periodista, aventurero infatigable e investigador apasionado, protagonizó más de veinte historias que, debido a su popularidad, también lo llevaron al cine y la televisión. Y de esas adaptaciones, con seguridad la mejor fue la del 2011, cuyo equipo creativo fue un verdadero dream team del cine de aventuras. Dirigida Steven Spielberg, producida por Peter Jackson y escrita por Joe Cornish, Edgar Wrigh y Steven Moffat, Las aventuras de Tintín es una película que condensa lo mejor del mundo creado por Hergé, y que logra captar el verdadero encanto del personaje. Spielberg vuelve a demostrar su terrible habilidad para el cine de aventuras (a fin de cuentas, es uno de los papás de Indiana Jones), y logra un film que no da respiro, y que incluso tiene la mejor escena de persecución del siglo XXI.

The Raid

La trama es muy sencilla. Un grupo de policías de élite se mete en una suerte de monoblock con la intención de atrapar al peligroso líder de una banda, y bajo esa historia se esconde la excusa para mostrar una saga de acción hija directa de clásicos como Duro de Matar o Asalto al precinto 13. Este film indonesio, con una estructura tipo video juego en la que el grupo de policías va conquistando piso tras piso, logró ser una verdadera sorpresa al momento de su estreno, y millones de espectadores en el mundo no pudieron más que caer rendidos ante la exquisita violencia y las coreografías imposibles. Mientras Hollywood sigue produciendo películas de acción que parecen para chicos de once años, Indonesia responde con The Raid, un film con un nervio y una adrenalina como no se veía desde hacía años.

La mosca





Cuenta la leyenda que a mediados de los ochenta, David Cronenberg quería contar una historia de amor trágica, en la que un hombre se enamoraba al momento de recibir el diagnóstico de un cáncer fulminante. El director había perdido recientemente a su padre víctima de esa enfermedad, y el film era una especie de bálsamo para curar su dolor. Pero Cronenberg, preso de un innegable talento para el terror, debió cambiar su historia por pedido de los productores, y ese trágico amor entre una mujer y un hombre, se convirtió en el terrible romance de una mujer y un hombre que se convierte en insecto gigante. La mosca es uno de los grandes films de los ochenta, y debajo de todo su pus y truculencia, esconde la dolorosa vida de un hombre condenado a la soledad y la muerte. A más de treinta años de su estreno, La mosca sigue siendo una película perfecta, y las interpretaciones de Jeff Goldblum y Geena Davis alcanzan allí uno de los picos más altos de sus respectivas carreras.