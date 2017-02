Hoy - 02:53 pm

No concibo una sobremesa sin café, pero no siempre me gusta tomarlo en taza. A veces me apetece en postre, entonces me preparo unos vasitos fáciles de crema de café con chantilly y otras veces se me antoja en formato licor de café con un toque de chocolate, del que siempre suelo tener una botella guardada en el mueble bar.

La combinación de café y chocolate funciona muy bien. Son dos ingredientes que se complementan a la perfección. Hay muchas recetas que así lo demuestran (al final del post os dejamos un par de sugerencias) y la de hoy es una de ellas, aunque llegue en estado líquido y listo para beber: licor de café con un toque de chocolate. Un capricho muy fácil de preparar del que no podrás prescindir una vez lo pruebes.

Ingredientes para un litro

400 ml de agua, 800 g de azúcar, 1,5 l de aguardiente blanco, 300 g de café natural molido, 1 rama de canela, 100 g de zumo de naranja, piel de 1 limón y 60 g de chocolate negro.

Cómo hacer licor de café con toque de chocolate

Preparamos un almíbar con el agua y el azúcar. Lo colocamos todo en una cacerola y lo cocemos a fuego bajo durante 10 minutos. Incorporamos el chocolate en pequeños trozos y dejamos que se funda antes de remover y homogeneizar la mezcla.

En una cacerola amplia vertemos el aguardiente y le agregamos la piel del limón, el zumo de naranja, el café molido y la rama de canela. Removemos con unas varillas suavemente hasta que todos los ingredientes estén incorporados, especialmente el café. Añadimos el almíbar de chocolate y removemos de nuevo.

Tapamos la cacerola y dejamos fermentar la mezcla durante 10 días en un lugar fresco y alejado de la luz (podemos meterla en uno de los armarios de la cocina, alejada de la calefacción). Cada día retiramos la tapa y removemos nuestro "licor en potencia" para que que los ingredientes se mezclen bien.

Transcurrido este tiempo, colamos el licor dos veces. La primera vez utilizamos un colador de malla fina, retirando los tropezones mas gordos. La segunda vez lo filtramos a través de una gasa para que no queden restos sólidos de ningún tipo. Embotellamos el licor y lo dejamos reposar un mínimo de tres meses antes de consumir.

Tiempo de elaboración | 15 minutos + 3 meses de reposo

Dificultad | Muy fácil

Degustación

Aunque el licor de café con un toque de chocolate estará listo para consumir a los tres meses, el reposo le sienta muy bien y su sabor mejora con el así que no tengáis prisa a la hora de disfrutarlo. Servido bien fresquito de la nevera o con un poco de hielo pilé, sobre todo si hace calor, pues está de muerte lenta.