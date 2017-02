Hoy - 05:20 pm

Seamos sinceros: estas vacaciones te has relajado. Y tu barriga también. La blanda realidad sobre este tema es que pocos hombres tienen suficiente tiempo para dedicarse a esculpir su cuerpo y, seguramente, tú no eres la excepción. Pero no es menos cierto que lo único que te hace falta es un plan que te ayude a quemar tantas calorías como sea posible en el poco tiempo del que dispones. En eso consiste adelgazar: en liquidar calorías. Un kilo de grasa contiene poco más de 7.500, así que, para perderlo basta con crear un déficit de 7.500.



Te mostramos cómo conseguirlo siguiendo un programa para horarios apretados, y para que te despidas de tu barriga en siete días.