Hoy - 05:00 am

Elena Mikhailovna, o la abuela Lena, tiene 89 años de edad, vive en Krasnoyarsk, Rusia, y usa su jubilación para viajar por el mundo. Lo hace desde los 83 años. Por ahora, ya visitó países como Turquía, Polonia, Alemania, República Checa, y Vietnam. Lena viaja sola, con una mochila y su bastón. Pero no se priva de nada: come las comidas típicas de los lugares que visita, anda en moto y en camello. Según dijo la familia de Lena a Buzzfeed, la viajera no tiene problemas para desplazarse, a pesar de su edad.