Hoy - 05:40 am

Pese a los esfuerzos de la Alcaldía de Maturín, los informales cumplen con su palabra de mantenerse instalados en el casco central de la ciudad hasta que las autoridades concluyan el centro comercial de buhoneros frente a la Plaza Bolívar de Maturín.

José Molina, portavoz de los trabajadores no dependientes del boulevard Arriojas, aseguró que tras el intento de desalojo que sufrieron en la primera semana de enero, no hubo más incidentes. Sin embargo, tampoco lograron concretar una reunión con el Alcalde para retomar las mesas de trabajo prometidas.

"No nos dan respuestas, así que seguiremos como estamos. Ese elefante blanco fue creado para nosotros, y mientras no lo entreguen no hay tregua", subrayó.

La construcción en cuestión tiene 7 años paralizada, pese a los tres desembolsos por más de 500 millones de bolívares que realizó el Consejo Federal de Gobierno.