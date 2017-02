El lunes durante una entrevista con Kyle y Jackie O de KIIS 106.5, Lindsay Lohan habló vía telefónica sobre su nueva vida en Dubai, por qué limpió su cuenta de Instagram y su supuesta conversión al Islam, particularmente al respecto de las palabras escritas en árabe en la biografía de su cuenta.

Entonces el anfitrión le preguntó por los comentarios sobre ella que Donald Trump hiciera en el show de Howard Stern, en que la calificó "probablemente profundamente perturbada" y en donde se preguntó sobre su comportamiento en la cama. Lohan les respondió diplomáticamente:

Luego le preguntaron por sus relaciones con sus excoestrellas Charlie Sheen, Jamie Lee Curtis, así como Oprah Winfrey.

"Ella ha sido una luz guía durante toda mi vida", dijo sobre su colega de Freaky Friday. Sobre Winfrey, la actriz de 30 años todavía dice que la admira:

"Cada vez que le escribo lo hago para ver cómo está, es un ser humano increíble", dijo sobre la magnate, quien trabajó con ella en una docuserie.

"Que ella me haya dado esa oportunidad me dio poder no solo como mujer sino como persona, como un ser humano en esta Tierra".