Hoy - 12:17 am

Señalado principal responsable del traspiés de Zulia en el inicio del torneo Apertura (1-2) frente a Estudiantes de Mérida, Renny Vega lamenta su clamoroso error que terminó en gol del mexicano Luz Rodríguez.



“Pedí disculpas públicamente y a mis compañeros. Esas cosas particularmente nunca me habían pasado”, comentó el guardameta petrolero.



Vega consideró renunciar tras lo ocurrido y las pitas del público en el “Pachencho” Romero: “La directiva y el cuerpo técnico me han dado su apoyo. El resto del equipo también, hay un muy buen ambiente”.



El portero siente que desde el encuentro ante Bolivia en La Paz en el camino a Brasil 2014, lo persigue un estigma en la afición venezolana. “El abucheo puede afectar aunque ya estoy acostumbrado. Esto viene pasando desde ese momento y la verdad estoy un poco cansado y aburrido de esas cosas, pero debo ser fuerte”, indicó.



Resaltó que “no vine a cometer errores y espero no suceda más. Quiero darle alegrías a la gente y a salir campeón con el Zulia, si no lo hago, yo tranquilamente me voy”.