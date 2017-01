Hoy - 08:17 am

Los habitantes del sector La Llovizna de Maturín salieron a la calle desde muy temprano a trancar la vía protestando por falta del servicio de agua y alumbrado público.

Con pancartas, exigieron a las autoridades, especialmente a Aguas de Monagas, la colocación de una bomba, por cuanto, el servicio no llega al sector, que ha sido catalogado como zona de tanques de agua, y si no lo poseen, no hay alternativas porque es de madrugada cuando llega el preciado líquido a cuentagotas.

Relataron que están cansados de estar pagando a los camiones cisternas y como está la situación, cada día sacar dinero para ello se hace cuesta arriba.

Por otra parte, señalaron que también está deficiente el alumbrado público, propiciando la acción del hampa, tomando en cuenta que a diario roban a las personas que se movilizan a la zona.

La tranca ocasionó una inmensa cola, que se extendió al sector La Puente de Maturín. Cuando se desarrollaba la manifestación, llegó la Guardia Nacional Bolivariana para conocer lo que ocurría e intentar dispersar la acción.