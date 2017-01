Hoy - 07:08 am

Para muchas personas el desayuno es la comida más importante del día, pero eso no quiere decir que sean perfectos al momento de escoger los alimentos.

Muchas personas se guían por el refrán “desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo”, esto es sinónimo de que el desayuno es la comida más importante del día. Tras ocho horas de sueño los primeros alimentos que ingerimos son los encargados de aportar los nutrientes necesarios para empezar la jornada con vitalidad.

Aquí te enseñaremos algunos tips para saber cuales son las mejores opciones para tener un desayuno que aporte energías y sea saludable.



Doce cucharaditas de azúcar al día: Según la Organización mundial de la salud, no debemos consumir más de 12 cucharaditas de azúcar al día, lo que equivale a 50 gramos. Igualmente es habitual que consumamos solo 25 gramos del azúcar libre, es decir la que contienen jarabes,mieles y frutas.

La organización Actión on Sugar reveló que casi la mitad de las barras de desayuno “saludable”, contiene el mismo o incluso más que un plato de cereales. Pero no solo estas barras son altas en azúcar, también carecen de la proteína y la fibra necesaria para tener el estómago lleno.

Por lo tanto no es recomendable comer cruasán ya que no contiene ningún tipo de fibra. Napolitana de chocolate, es mejor considerarlo como un pastel y no como un desayuno.

Tampoco es recomendable un desayuno inglés completo (salchichas, huevo y pancita con una taza de café o té) ya que contiene más del 80% de la grasa saturada recomendada.

Con estas recomendaciones podrás tener un desayuno balanceado y que aporte las energías y vitaminas necesarias para comenzar el día.