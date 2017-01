Hoy - 06:21 pm

Instagram anunció que las Stories (o Historias) que se transmiten en vivo ya están disponibles para todo el mundo a partir de ahora.

"Desde tutorías de maquillaje en directo hasta sesiones musicales de DJs, nos ha emocionado ver cómo los miembros de la comunidad comparten distintos aspectos de sus vidas", dice Instagram en el breve anunciado a través de una fotografía publicada en... Instagram.

Las transmisiones en vivo en Instagram Stories funcionan básicamente de la misma forma que los streamings de video en vivo de Periscope, Facebook Live u otras plataformas similares.

Sin embargo, hay una importante diferencia: al terminar la transmisión en vivo en Instagram Stories, el video no se queda grabado; los usuarios que no vieron la transmisión no tendrán la oportunidad de reproducirla a su antojo.