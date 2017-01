Hoy - 11:16 am

Al entrenar nos concentramos más en la rutina y en el esfuerzo realizado que en lo que sucede después del ejercicio y es ahí cuando cometemos algunos errores que pueden incidir a la hora de obtener resultados.

Estos son tres de lo errores más comunes que cometemos al salir del gimnasio:

- No beber agua: Un estudio realizado por University of North Carolina,beber agua después de hacer ejercicio es indispensable porque al momento de la rutina el cuerpo se deshidrata y es necesario para ver resultados recuperar esas sales minerales.

- No estirarse: El ejercicio de estiramiento no solo es bueno antes de comenzar la rutina, es un error hacerlo únicamente al llegar al gimnasio. Al momento de comenzar a trabajar un músculo es necesario estirarlo para mejorar el movimiento, reducir molestias y aliviar el malestar de algún movimiento anterior.

- No enfriar los músculos: Cuando la rutina no pasa por una etapa de enfriamiento de al menos cinco minutos es posible sufrir lesiones. Que el tiempo no sea una excusa, las últimas series hazla con menos intensidad para bajar la frecuencia cardiaca y la respiración vuelvan a la normalidad poco a poco.