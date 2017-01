Hoy - 03:15 pm

En el sector La Murallita de Maturín se perdió lo que quedaba, así nos lo manifestó el vecino César Rosales quien alega que se encuenra aterrado, por la cantidad de niños y jóvenes que pululan por el sector a diario sin tener oficio.

Parece que no van a la escuela, solo deambulan de un lado a otro fumando y enredados en otras actividades negativas, no solo para ellos, sino para la comunidad, porque a estos muchachos los alimenta el ocio, la falta de valores porque pareciera que a sus familiares no les importa su futuro.

Muchos peligro en La Murallita ya no se puede vivir como antes dijo Rosales.

"Además de este escenario no tenemos servicio de agua potable, porque lo que sale por las tuberías en barro, el alumbrado público brilla por su ausencia y la inseguridad se adueño del sector", explicó con tristeza.