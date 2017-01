Hoy - 08:20 am

Al menos 11 mil bolívares diarios son necesarios para desayunar y almorzar decentemente, monto que reduce la existencia del salario mínimo a tan solo cuatro días.

Ello sin tomar en cuenta el bono alimentario, pues muchos establecimientos de comida no aceptan las tarjetas de alimentación.

"Yo hoy resolví con un sándwich y un refresco de bombonita, ahí se me fueron 4 mil 600 bolívares", relató María Gamboa, mientras salía de una panadería en la avenida Bicentenario.

Por supuesto, hay alternativas más económicas. Un cachito cuesta mil bolívares, igual que los jugos. Incluso, en algunos locales, aún se consiguen empanadas a Bs. 800. "El problema es que una sola no te llena, porque cada vez las hacen más pequeñas", mencionó Raúl López.

Los almuerzos, por otro lado, se consiguen de Bs. 6 mil 500 para arriba. El combo más económico de comida china se valora en Bs. 4 mil 500 y un refresco pequeño en casi Bs. 2 mil.

"Existen pocos establecimientos donde vendan aún el famoso menú ejecutivo, característico por su bajo precio. Yo lo pienso, si desayuno bien, almuerzo una mazorca o dos. Si almuerzo bien, me desayuno unas mandarinas", precisó Leonardo Jiménez.

Otros simplemente no pueden darse el lujo. "Tengo tres hijos, debo conseguir la comida para ellos. Nosotros pasamos a segundo plano", explicaron Rodolfo Albornoz y su esposa Lucía, mientras se dirigían al mercado municipal Los Bloques.