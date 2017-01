Hoy - 12:25 pm

Henry Ramos Allup, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró – durante un recorrido desde la plaza Bolívar del municipio Federación hasta el antiguo cine de Churuguara- que el gobierno va a perder todas las gobernaciones del país.

“En la oportunidad en que no aguanten la presión ciudadana y tengan que hacerse las elecciones la banca perdió, no soy pronosticador ni hago vaticinio, estoy casi seguro de que cuando se hagan las elecciones de gobernadores no van a ganar ni una sola gobernación. El gobierno va a perder todas las gobernaciones del país”, dijo este domingo.

A través de su discurso que promueve la presión de calle para exigir la fecha de elecciones de gobernadores al Consejo Nacional Electoral (CNE), el opositor señaló que es necesario mantenerse en resistencia y esto implica hacer presión cívica.

Aseguró que el ente electoral debe fijar fecha a las elecciones de gobernadores porque de lo contrario, “se las van a robar como se robaron el revocatorio”, elecciones que debieron ser realizadas en 2016 pero el órgano electoral decidió postergarlas para el primer semestre de 2017, ante lo cual, tanto votantes como aspirantes a las 24 gobernaciones del país se encuentran a la espera de los comicios, indica una nota de prensa.

“En un país como el nuestro donde no tenemos democracia y donde la Constitución es un documento absolutamente prescindible por parte del gobierno, hay que estar reclamando cívicamente -desde luego-, y presionando con los recursos que nos da la ciudadanía para poder ejercer un derecho constitucional elemental como es el derecho al sufragio… Tenemos fundadas razones para pensar en que este es un gobierno tramposo que se roba todo y los organismos que le están subordinados -Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral- son capaces de cualquier fechoría, tenemos clarísimo que si no ejercemos presión ciudadana se van a robar también las elecciones de gobernadores”, sentenció Allup.