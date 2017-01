Hoy - 11:30 am

La Mesa de la Unidad Democrática MUD, convocó a los ciudadanos a movilizarse de forma pacífica a la Plaza Ayacucho y El Guacharín este 23 de enero, para exigir la publicación del cronograma para las elecciones regionales que debieron celebrarse en diciembre.



Iván Ibarra, secretario ejecutivo de la MUD en Monagas, comentó que luego de la toma pacífica, una comisión entregará un documento al orgáno electoral para solicitar se otorgue a los ciudadanos el derecho al sufragio.

"Un gobierno que no permita elecciones, como evidentemente lo tenemos, no es democrático y eso no lo podemos permitir los venezolanos", comentó Ibarra.



Del mismo modo rechazó que "cada vez que la Unidad convoca una movilización, el oficialismo hace lo mismo".

Por otra parte, indicó que se llevarán a cabo otras actividades pacíficas que detallarán más adelante, por razones estratégicas.