Hoy - 01:20 pm

Joise José Farías Miranda, de 22 años de edad fue linchado y quemado en el sector San Fénix de Guaicoco ,en la carretera Petare-Santa Lucía, cuando se disponía a robar a tres mujeres de la comunidad.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 am de ayer cuando las víctimas al ser atacadas por el hombre, gritaron y la comunidad salió de sus casas a ayudarlas. Golpearon a Farías Miranda y lo quemaron vivo hasta morir.

Los habitantes de la zona notificaron el hecho a Polisucre cuyos representantes estuvieron en el sitio del suceso hasta que una comisión forense retiró el cuerpo. El ladrón fue identificado por su licencia de conducir. Era residente del sector.

Un oficial de Polisucre que prefirió no ser identificado. “Ocurren porque la gente está cansada de tanto robo y toman la justicia por sus propias manos. Los malandros aprovechan la mañana ya que es la hora cuando los vecinos salen a sus trabajos y pueden robar a quien pase por la calle”.

Detalló que los mototaxistas son los más azotados por el hampa, porque son despojados de su instrumento de trabajo, pero como son muy unidos cuando asaltan a uno los otros ubican a quien los asaltó y entre todos linchan al delincuente.

“Sin la ayuda de la comunidad no seríamos eficaces en nuestro trabajo, pues esta es la que nos avisa cuándo se está armando una banda delictiva, especialmente si observan que tienen armas largas. Ahí nosotros acudimos. La Policía de Miranda, y a veces la Guardia Nacional Bolivariana, nos presta el apoyo necesario porque ya la PNB no patrulla por la zona”, precisó el funcionario policial; no obstante, en otros sectores del municipio Sucre el comportamiento delictivo cambia, con información de El Nacional.