Hoy - 10:20 am

La banca privada aún no tiene información de cuándo los cajeros automáticos comenzarán a dispensar los nuevos billetes. Una fuente vinculada al sector indicó que hay que esperar a que lleguen todas las piezas del nuevo cono monetario al Banco Central de Venezuela para poder iniciar la planificación.

Señaló que el proceso empezará con el envío de un ejemplar de cada billete a la casa matriz de los fabricantes de los cajeros con sede en Alemania, Estados Unidos y Japón, porque para la calibración de los equipos es necesario medir con lectores el peso, tamaño y los códigos de seguridad, entre otras especificaciones de cada pieza.

Otra fuente del sistema financiero añadió que el BCV anunció que la llegada de las piezas de 1.000, 2.000 y 10.000 bolívares que faltan será gradual. Sin embargo, no ha precisado fecha exacta.

El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, informó que el proceso de calibración de los cajeros automáticos para la puesta en circulación de las piezas del nuevo cono monetario por vía automatizada podría tardar entre 15 días y 2 meses.

“Hay todo un proceso y un tiempo necesario para la calibración de los cajeros automáticos, de los de menos tecnología y los de mayores niveles de tecnología. Podemos hablar de 15 días, mes y medio, dos meses, eso depende del nivel tecnológico que puedan tener los cajeros”, dijo en entrevista televisiva.

La fuente agregó que los billetes de 500, 5.000 y 20.000 bolívares ya están en 200 de las 330 agencias y que solo faltan las 130 que están en los estados fronterizos Zulia, Táchira, Amazonas, Apure y Bolívar.

Otras instituciones financieras, no obstante, todavía no han distribuido el nuevo cono monetario en la totalidad de sus agencias no fronterizas, señaló otra fuente. “Del centro de acopio principal aún están saliendo remesas”.

En las oficinas bancarias de Carabobo los clientes recibieron los billetes de 500, 1.000 y 20.000 bolívares, pero en poca cantidad. En los retiros de dinero predominaba el billete de 100. María Gómez, cliente bancaria, afirmó que prefiere usar los de vieja denominación hasta que considere prudente el uso del nuevo cono monetario. “Me provoca guardarlo en la casa hasta que vea más gente en la calle con ese billete”, dijo al salir de un banco en la avenida Bolívar norte.

En un recorrido por algunas de las entidades bancarias públicas y privadas en la avenida Cruz Paredes de Barinas se observó que en las taquillas internas pagaban con la nueva denominación de billetes de 500 bolívares.

Danny Camacho, pequeño empresario, manifestó que era lamentable que solo llegaran los de 500. “Hice un retiro de 20.000 bolívares y me entregaron 5.000 en billetes nuevos, el resto fueron los marrones”.



Disgusto. En Maracaibo, estado Zulia, la gente expresó molestia porque el gobierno ordenó que el nuevo cono no circule en la frontera. A Humberto Socorro, TSU en Geología, de 54 años de edad, le parece una discriminación que no envíen los nuevos billetes a Zulia por ser estado fronterizo. "Pagamos justos por pecadores. Lo que deben hacer es controlar las mafias, si es que las hay, y meterlas en cintura. Aquí necesitamos tanto el efectivo como en otras partes del país y si no llega acá la situación va a empeorar".

Similar es la opinión de Esdras Sánchez, médico de 74 años. "No puede ser que nos dejen por fuera. Eso lo que demuestra es que el gobierno no quiere a los zulianos". Su hermana Gladys Sánchez, ama de casa de 76 años, también se queja de la medida: "¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar a esta gente que ni planifica ni sabe lo que es gobernar?".