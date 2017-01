Hoy - 11:25 am

Polémica causó el decreto de la Alcaldía de Maturín sobre el embellecimiento de fachadas que deben aplicar los dueños de locales en 30 días.



Frank Rojas, patrono de un establecimiento ubicado en la avenida Bicentenario, rechazó que la medida sea tomada justo en el mes que los comerciantes deben cancelar sus impuestos.



"El arreglo de una fachada puede superar los Bs. 500 mil. Un cuñete de pintura son Bs. 60 mil, y una valla publicitaria también es un dineral. Eso sin mencionar el toldo o la santamaría", apuntó.



Por su parte, Romio Mouaward consideró positivo el decreto porque contribuye con la belleza del municipio.

"A mí no me parece, porque aquí los comerciantes cumplen con todo y el municipio no les dan nada a cambio", añadió Jonmar Hernández, transeúnte.