No les importa tu vello púbico: Es un predicamento femenino muy recurrente: una noche antes de tu cita con el ginecólogo te acuerdas: no te has depilado. Si la sola idea te preocupa, haz lo que debas hacer, y si no, ¿qué importa? A tu ginecólogo no le importa si olvidaste depilarte o si te depilas demasiado. Créeme, están poniendo atención a otras cosas.