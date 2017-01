Hoy - 02:00 am

Todas las relaciones de pareja son muy complicadas por lo acuerdos que deben de llegar o bien por las diferencias que van surgiendo en el día a día.

Algunas de ellas hacen crecer a la pareja de tal manera que con tan sólo verse podrían adivinar que están pensando y comienza a existir tal complicidad que su relación generalmente es de una gran armonía.

Sin embargo, también existen otras parejas que por lo general discuten por cualquier cosa y la mayor parte del tiempo se les puede ver tristes y hasta sin amor, pero siempre juntas.

Y una de las razones para más poderosas para que esto suceda independientemente de los hijos es el sexo. Situación que nos explica nuestra terapeuta de pareja Danahe Rosales.

1.- La relación es tóxica. “Este tipo de relaciones ya es tóxica desde su raíz, pues por lo regular estas parejas no se pueden poner de acuerdo en nada y sólo lo hacen al momento de tener una relación sexual”.

2.- Hay más odio que sexo. Aunque pueda sonar muy extraño es tanto el daño que se hacen que suelen ya odiarse, pero no su química sexual es más fuerte que su autoestima.

3.- Por lo regular hay un dominante. Esa parte de la pareja ejerce su sexualidad para “retener” a su pareja y por lo general es la parte más débil en cuanto a su propia estima.

4.- Buscan encuentros sexuales en todo momento. Cuando se encuentran estables buscan comunicarse por medio de su piel, regularmente ellos no hablan de su relación, ellos sólo buscan relacionarse sexualmente.

5.- La vida marital es todo lo que les importa. Desafortunadamente son parejas que suelen dañar mucho a sus hijos, pues realmente ellos no suelen verlos de otra forma que no sea discutiendo y cuando son pequeños no entienden porque por las mañanas se les ve felices. Ese puede ser un descontrol total para los infantes.