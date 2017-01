Elaboración: Comenzamos por el relleno de crema de limón, para que a esta le de tiempo a enfriarse y no perdamos más tiempo del necesario en la elaboración de nuestras tartaletas. Además, con el enfriado tomará cuerpo, lo que le viene de maravilla al resultado final. Batimos el huevo y el azúcar, incorporamos la ralladura, el zumo de limón, previamente colado, y la maicena y removemos bien hasta que desaparezcan los grumos. Vertemos en un cazo y espesar a fuego lento, removiendo constantemente. Fuera del fuego, agregamos la mantequilla, trasladamos a un recipiente limpio y dejamos atemperar antes de trasladar a la nevera hasta su completo enfriado. Preparamos la base de pasta quebrada mezclando todos los ingredientes en un robot de cocina hasta conseguir una masa uniforme, pero sin pasarnos con el batido. Envolvemos la masa en papel film, la aplanamos y la enfriamos durante, al menos, 30 minutos. Transcurrido este tiempo estiramos la masa finamente con un rodillo y forramos con ella cuatro moldes para tartaletas. Esta es una masa muy quebradiza, de modo que hay que manipularla con cuidado. Si se rompre, no pasa nada. Tomamos porciones de masa y parcheamos los agujeros o rotos. Una vez cubiertos los moldes de tartaletas, retiramos el sobrante de masa de los laterales y repartimos la crema de limón entre los cuatro. Extendemos bien e introducimos en horno pre-calentado a 180ºC, donde las coceremos 20-30 minutos o hasta que la masa comience a tomar color. Retiramos las tartaletas del horno y dejamos enfriar. Mientras tanto, preparamos el merengue de la cobertura. En este caso preparamos un merengue francés, el más sencillo. Para ello, montamos las claras a punto de nieve y, en el proceso, vamos añadiendo el azúcar poco a poco. Cuando las claras hayan tomado cuerpo, las pasamos a una manga pastelera con una boquilla redonda. Por último, y una vez que las tartaletas se hayan enfriado completamente, las decoramos con el merengue y doramos la superficie con ayuda de un soplete. Si no disponemos de soplete, la alternativa es darle un golpe de gril en el horno. Quedarán igual de vistosas.