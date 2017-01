Hoy - 02:00 pm

A Carlitos lo vieron triste desde hacía varios días. Estaba cabizbajo, no hablaba casi y cuando llegaba la hora de irse a su casa, prefería quedarse en la escuela. Pedrito, en cambio, estaba tan alegre como siempre: jugaba con los muchachos de su cuadra, compartía con su hermana mayor y saludaba a su mamá y a su padrastro.

El primero, de 9 años, vivía en uno de los bloques de Unare junto a sus dos padres y un hermanito recién nacido; el segundo, de 11, en una casa, en el Core 8. Ninguno conocía al otro.

No eran amigos ni compañeros de juegos. Ni siquiera se llamaban así, pero sus historias, certeras, demostraron lo inteligentes y sensibles que son los niños, así como su inacabable necesidad de atención por parte de los padres.

Eran cerca de las 7:00 de la mañana cuando la maestra encontró a Carlitos solo, llorando en la parte de atrás de la escuela mientras los amigos jugaban.

Se había escondido de todos porque le daba vergüenza que lo vieran así. La maestra, preocupada, decidió llevarlo adentro del salón e intentar hablar con él, pero se mostraba un poco reacio. Luego de varias insistencias accedió. Fue entonces cuando comenzó el drama.

Carlitos entró al aula y la docente le preguntó qué le pasaba, pero el niño no quiso contestar y así se mantuvo un rato hasta que por fin habló. Dijo que lloraba porque sus papás le pegaban.

Su madre, especialmente, lo había maltratado. No era la primera vez que la maestra sabía de estos casos, pero le pareció extraño: a primera vista todo lucía normal; no había rasgos de violencia y cuando le preguntó si tenía marcas, este no supo cómo responder.

Sin embargo, luego de varias preguntas en las que ella indagó a profundidad, descubrió lo que pasaba: Carlitos mentía. El niño de 9 años confesó, llorando, que no le habían pegado, pero que su mamá no lo quería por culpa de su hermanito, el que acababa de nacer, y que además era más importante que él y por eso había dicho eso a su maestra.

-Pedro, ya usted está grande, haga caso. La mamá de Pedrito le exigió buen comportamiento. Ella viajaría con su hija mayor a Caracas, a hacer una diligencias.

El niño se iba a quedar con el padrastro. Alegre, como era, se portó como siempre, como se portan todos los niños; esto duró uno, quizá dos días. Una tarde, el padrastro decidió castigarlo porque incumplió una norma.

La sanción no era nueva: lo mandó a arrodillar y le colocó un bloque de cemento en la cabeza. Pedro tuvo que obedecer. Esa misma tarde, decidió irse de su casa. Se marchó descalzo, solamente con un pantalón corto.

Después de caminar por varias horas, se acordó de un amigo que vivía por donde estaba y fue a su casa. Allí le dieron ropa y pasó la noche.

La mañana siguiente lo llevaban ante las autoridades. Él comentaba que su mamá sabía sobre los castigos; ella, al llegar de viaje, aseguraba que no.

Al final dictaron una medida contra el padrastro de Pedro y su mamá se separó de él. Acusados Casos como el de Carlitos son frecuentes.

Que niños acudan a cualquier autoridad y acusen a sus padres de maltratos es un hecho que, lejos de parecer tonto, amerita atención. Para Geraida Morao, defensora educativa, son muchas las ocasiones en que los pequeños, después de la denuncia, lloran y señalan a uno de sus hermanos como responsables de que sus papás no los quieren, incluso que los abandonen.

La defensora señala que también puede suceder porque el niño escucha a alguien o mira una película, o sencillamente cree que esa también es una manera de llamar la atención sobre cualquier otro problema que percibe en el hogar.

Asimismo, también es común que niños acusen a sus maestras de maltrato porque sienten celos de otros compañeros. Cualquiera que sea la razón o el acusado, la ley no le prohibe a los niños denunciar a alguien por maltrato: solamente se investiga para saber qué tan cierta es el señalamiento.

Cuando esta resulta mentira, los padres son llamados y se les explica la situación. Se habla con psicopedagogos y psicólogos para que ayuden al grupo familiar y determinen qué conllevó al niño a mentir. No pasa así cuando la acusación es cierta. Como Pedro, muchos niños han sido maltratados por sus padrastros o madrastras.

Morao advierte que son los casos que más ocurren. Dichas situaciones pasan a manos del Consejo de Protección al Menor, quienes elevan a su vez el caso a los distintos organismos del Ministerio Público; la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes suscribe todos los posibles casos.

Aprender a sancionar

Pero también ocurre que, conscientes de cómo los amapara la ley, los niños suelen amenazar a los padres. Es entonces cuando los segundos quedan bajo el yugo de los pequeños de la casa, de su aprovechamiento de la situación. Es el típico: “Si me pegas te denuncio a la Lopnna”, que en ocasiones dicen. Morao aconseja que, de ser así, accedan.

“Cuando pasan esos casos, yo les digo a los papás que tomen a su hijo por la mano y lo inviten a ir ante las autoridades”, comenta la defensora. Es importante comprender en qué está fallando el padre, cómo mejorar. Porque puede tratarse de que hay ciertas falencias en cuanto al trato de niño que este busca demostrar intentando amenazar a los padres.

Así, diferenciar una sanción de un maltrato se vuelve oportuno. Morao asevera que es importante entender que las sanciones buscan corregir una conducta, pero que el niño debe comprenderlo, por lo que los golpes, las cortaduras, los hematomas no generan cambios sino temor.

La defensora afirma que hay maneras de corregir a un niño y que para ello es necesario explicarle por qué se le hace; sin groserías, ni insultos, ni amenazas. “Hay que hablarle de las consecuencias de los actos. Explicarles lo que conlleva el portarse mal, pues ellos son muy inteligentes”, destaca.

Y en esa inteligencia que no conoce de consecuencias, porque está hermanada de ser inocente, el niño puede no comprender lo que ocurre y decir que su papá lo maltrató psicológicamente o que lo agrede, sin conocer bien lo que pasa. Pero del mismo modo, el padre puede estar maltratando o agrediendo al niño, creyendo que le hace un bien, mientras lo confunde con una sanción.