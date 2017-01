Hoy - 09:34 am

Los Guerreros del Guarapiche continúan pisando fuerte en el llano venezolano. En esta oportunidad, la escuadra dirigida por Jhonny Ferreira obtuvo su segunda victoria del 2017 al golear 0-3 al Portuguesa FC en un partido amistoso disputado en el engramado del Estadio José Antonio Páez de Acarigua.

Los goles de Joaquín Lencinas, Luis González y Daniel Febles, permitieron que el Monagas Sport Club mantener una racha de 1 empate y dos triunfos en tres partidos de pretemporada. El primero fue un empate sin goles en la Copa Navidad ante Mineros de Guayana el pasado mes de diciembre.

Los goles monaguenses llegaron en tierras llaneras. La maquinaria azulgrana lleva concentrada en el Estado Portuguesa poco más de una semana, tiempo en el que ya se midió al Deportivo Lara y al local Portuguesa FC, ganando ambos cotejos con el mismo marcador (3-0).

El pitazo inicial fue a las 4:00 de la tarde y el conjunto de Maturín se mostró sólido en defensa, con la pareja de centrales conformada por Joaquín Lencinas y Lucas Trejo en plan estelar, acompañados por el juvenil Samuel Barberi y Óscar González quienes completaron buenas actuaciones.

Las tres dianas orientales llegaron en la primera mitad. Al minuto 19, Lencinas logró rematar de cabeza un centro desde el tiro de esquina para adelantar a los de Maturín. A los 30, el vinotinto Luis “Cariaco” González facturó un golazo, picando el balón por encima del arquero rival. Luego, en el ocaso de la primera parte, el delantero Daniel Febles realizó un gran desmarque, logrando batir al guardameta local con una precisa finalización.

Hablan los protagonistas

“Muy contento por los resultados que se vienen dando, aún quedan detalles por corregir pero me he encontrado con un buen grupo y una institución que no está dando todos los materiales para poder trabajar tranquilos. Venimos de dos partidos donde mostramos un buen nivel así que debemos seguir trabajando duro porque se avecina un torneo duro y tenemos objetivos grandes”, Declaró el defensor cordobés Joaquín Lencinas al finalizar el partido.

En cuanto al buen rendimiento que ha mantenido junto a su compañero Lucas Trejo, en la retaguardia azulgrana, señaló que ambos se han complementado muy bien. “Tenemos características diferentes y eso nos ha permitido hacer una buena dupla y así nos ayudamos. La idea es mantenernos sólidos para que los volantes y los delanteros estén tranquilos. Cada partido que pasa nos vamos conociendo”, finalizó.

Por otra parte, Daniel Febles, nuevo refuerzo en el ataque maturinés y autor del tercer tanto ante Portuguesa, manifestó sentirse a gusto en sus primeras semanas como jugador del Monagas. “Lo importante en la pretemporada es irse sintiendo bien en lo físico e ir engranando el sistema de juego del equipo. Estamos tomando el ritmo futbolístico y eso es lo importante”, aseguró el delantero.

Los Guerreros del Guarapiche debutarán el próximo domingo 15 de enero en la Copa Bicentenaria ante Mineros de Guayana en el Estadio La Carolina de Barinas a partir de las 5:00 de la tarde.