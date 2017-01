Hoy - 09:30 am

La buena presentación que tuvo Tomás Rincón el pasado miércoles en su primer partido de titular con la Juventus tiene un mérito añadido por conseguirlo jugando en una posición que no es natural para él; pero pese a esto, el volante de contención venezolano aseguró sentir que puede dar mucho más.



“Estoy entrenando duro para entrar mejor en su sistema de juego. Contra el Atalanta tuve mi primer juego de titular: me fue bien, vi al entrenador contento porque el objetivo era pasar y lo hemos logrado. Pero personalmente sé que puedo hacer aún más”, afirmó el tachirense para Sky Sports.



Rincón, argumentó sobre las primera impresiones, tras casi dos semanas en el club blanquinegro, que le ha dejado su estadía en Turín: “La cosa que más me ha impresionado es que aquí lo más importante es ganar, preferiblemente jugando bien, pero también, cuando no se juega bien, se necesita llevar a casa el resultado”.



Su llegada a un club de élite es algo que ha logrado internalizar el nacido en San Cristóbal, pues reconoce que la premisa en el equipo es trabajar duro para mantenerlo en los primeros lugares: “Esta es la Juventus, y sabemos qué cosa significa. Cuando llegas a Vinovo sabes que debes trabajar para centrarte en los objetivos, aquí hay gente dura que sabe cómo se trabaja y cómo se afrontan los partidos”.



Juventus visita a Fiorentina el domingo por Serie A: “Será un partido duro. Tendremos que afrontarlo seriamente, como siempre hace la Juventus”, sentenció Rincón.