Recrear el porno: En primer lugar no nos encanta el porno; en segundo, el porno no la vida real, y en tercera… ¿nos están diciendo que quieren hacer algo que una actriz porno hizo? La industria ha hecho de todo para que sea lo más irreal posible y lo irreal casi no nos excita, mucho menos el porno.

Tardarse muchísimo para terminar: Sé que les da mucho miedo la eyaculación precoz, pero a nosotras no nos excita una sesión de sexo apasionado de 1 hora. Si bien es cierto que el sexo es muy placentero, también debería ser de calidad, no de cantidad. Y no digo que deba tardar 5 minutos, pero el buen sexo no se mide en minutos (sino en orgasmos).