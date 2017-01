Hoy - 02:08 pm

El actual sistema cambiario de Venezuela no ha logrado estabilizar económicamente al país, sino que ha tenido consecuencias negativas al generar serias distorsiones.

Por ello, desde hace algún tiempo, y particularmente en los últimos meses, muchos economistas de diversas tendencias políticas han mencionado la unificación cambiaria como una forma de estabilizar el mercado de compra y venta de divisas.

Un control de cambio es una política económica que se aplica en situaciones que representan un riesgo para el país, en cuanto a moneda extranjera.

Es decir, cuando un país presenta fuga de capitales, generada por la incertidumbre de los usuarios, se da de forma inmediata un descenso en las reservas internacionales de ese país, ante lo cual el Estado puede aplicar una restricción para controlar el mercado y evitar la disminución de las reservas en moneda extranjera.

Aunque esta facultad de control se reserva al Banco Central de Venezuela (BCV), en el año 2003, a través de un decreto presidencial se ordenó establecer un régimen cambiario, para lo cual se creó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Pero así como Cadivi, se comenzaron a crear instituciones, sistemas y designaciones similares como el Sitme, Cencoex, Sicad, Sicad II o Simadi.

Esta constante variación de sistemas cambiarios genera confusión en la población, debido a que en breves lapsos de tiempo se da la eliminación, modificación o creación de nuevos modelos.

En primera instancia, el control de cambio sirve para dar estabilidad al país en materia económica si se aplica durante un tiempo prudente, pero también puede generar anomalías como el surgimiento de mercados paralelos que ofertan monedas extranjeras a precios especulativos.

Sistemas cambiarios

El economista Fidel Hernández explicó que dentro de las políticas macroeconómicas se encuentra la política cambiaria, “comprendida por la definición de acciones sobre la tasa de cambio de la moneda nacional respecto a otras monedas extranjeras”.

A su vez, en las políticas cambiarias hay sistemas, por ejemplo de tasa unificada, que se da cuando solo existe un tipo de cambio; o de cambios múltiples, que pueden estar comprendidos por tasas flotantes o de libre convertibilidad, junto a una tasa fija.

Asimismo, hay sistemas de control de cambio, que ocurren cuando el Estado, a través de su Banco Central, decide quién y cuántas divisas se pueden adquirir.

Por ello, el Estado posee todas las divisas que ingresan al país, que pueden ser producto de exportaciones del sector público u otros conceptos.

De acuerdo a Hernández, en Venezuela se maneja un control de cambios donde coexisten diversas tasas fijadas por el Estado, estas son las Divisas Protegidas (Dipro) y el Sistema de Divisas Complementarias (Dicom), también conocido como Sistema Marginal de Divisas (Simadi).

Distorsiones

Los controles de cambio son aplicados en situaciones especiales o cuando en un país ocurre una fuga masiva de capitales, es decir, que las personas bien sean naturales o jurídicas buscan respaldar su dinero en una moneda extranjera.

Esto repercute de forma negativa en el Estado, pues sus reservas internacionales se reducen significativamente, por ello, en algunas ocasiones optan por aplicar un control y evitar que se agrave la situación.

Para los especialistas, un control de cambio se aplica únicamente por un tiempo corto hasta que se estabilice la situación y se recupere la confianza en el sistema. Pero en Venezuela esto se ha extendido a casi 14 años, lo que ha creado distorsiones en el mercado cambiario, tales como la creación de una tasa especulativa.

Según Hernández, “no se ha podido recuperar la confianza de inversionistas o empresarios, por ello no se ha podido levantar el control”.

Unificación

El economista Jesús Barreto indicó que el control de cambio tuvo su razón de ser, pues para ese entonces se dieron situaciones que propiciaron la fuga de capitales, ante lo cual el Gobierno venezolano debió tomar acciones.

“Pero debemos hacer una crítica constructiva y es que hace mucho esto debió ser flexibilizado y luego desmontado, porque en una economía normativa las transacciones de divisas se establecen de acuerdo a los principios del mercado”, ilustró Barreto.

En su opinión, la unificación apunta a dos principios fundamentales que son eliminar la corrupción y especulación que ha surgido en mercados paralelos, y simplificar los procesos.

“Poco a poco debemos cambiar el sistema, porque si estamos en proceso de crecimiento es necesario mejorar el acceso a las divisas”, explicó el especialista.

Para Hernández, la unificación también traería como aspecto positivo, la planificación a largo plazo de los empresarios que requieren insumos o materia prima importada, lo cual sería un incentivo a la inversión extranjera y nacional, y podría devenir en la eliminación del mercado ilegal de divisas que existe en la actualidad.

Tanto Hernández como Barreto aseguran que la unificación cambiaria es un primer paso a la eliminación del control que existe en esa materia.

Al fijar una tasa única, los precios del mercado se irían ajustando paulatinamente a la realidad económica y, posterior a ello, cuando exista cierta estabilidad y se recupere la confianza de los inversionistas y empresarios, el control de cambio podría ser eliminado finalmente.

Por supuesto, en un primer lugar, al unificar la tasa a un monto más elevado que las actuales, los precios de bienes y servicios aumentarían y, probablemente, se vería afectado el poder adquisitivo de los ciudadanos, sin embargo, con el paso del tiempo y de aplicar políticas de acompañamiento, la medida puede brindar resultados favorables.

Acompañamiento

De acuerdo al experto en Economía, Miguel Velarde, la unificación cambiaria es una medida que ayudaría a estabilizar una parte de la economía nacional.

No obstante, esta no puede tomarse como una decisión aislada, pues debe ir acompañada de otras acciones que permitan su permanencia en el tiempo y que no sea necesario implementarla en otra oportunidad.

“La unificación es algo que debe venir, pero que no se va a lograr adecuadamente si no viene acompañada de otras medidas”, resaltó.

Señaló que se deben tomar decisiones similares para fortalecer uno de los puntos cruciales: la confianza, ya que ello garantizaría que de quitar el control cambiario, no exista fuga de capitales, debido a usuarios que buscan respaldo en monedas extranjeras, sino que se dé inversión y producción.

Asimismo, resaltó que es importante el cambio del modelo económico, por lo cual se deben dar políticas como la disminución de diversos controles, como el de precios, libertad de mercado, eliminación del control de cambio, entre otras acciones.

Por otra parte, destacó que aunque el control de cambio ha repercutido negativamente, este no puede ser eliminado de forma abrupta, ya que tendría un impacto perjudicial en la economía.

Puntualizó que, aunque la unificación cambiaria podría ser un primer paso para la eliminación del control, “esta debería ser un fin en sí mismo”, ya que una tasa única es lo normal en la mayor parte de los países.

Rechazó que el control se haya extendido por tanto tiempo e indicó que, a su criterio, la medida estuvo fundamentada en razones políticas y no económicas.

“La intención no era evitar que se llevaran las divisas sino tener control y eso se logra tomando muchas áreas como por ejemplo definir quiénes tienen o no acceso a las divisas”, aseguró.

Controles cambiarios

El control de cambio que rige actualmente y que inició en el año 2003 bajo el mandato del expresidente Hugo Chávez, no es el único que se ha aplicado en el país, sin embargo, es el más extenso, pues cumplirá 14 años en vigencia. Este es el quinto que se aplica en Venezuela, ya que anteriormente fueron establecidos controles de cambio en los años 1940, 1960, 1983, 1994.