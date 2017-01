Hoy - 11:50 am

No son pocas quienes se despiertan sin energía…sólo con ganas de dormir un poco más

Para recargar tu batería por las mañanas:

Deja ese pan

Si te levantas sintiéndote pesada, lo mejor es que no te apures en consumir carbohidratos como el almidón presente en el pan. Mariana Hidalgo, nutricionista de Rapid Fit & Well, sugiere un desayuno ligero con yogur, queso, avena o frutos secos.

Ejercítate

Aunque mueras de pereza, hacer ejercicios a primera hora del día enciende la producción de serotonina y agiliza tu metabolismo haciéndote sentir más activa.

El primer jugo del día

La vitamina C es un buen despertador para el organismo. Toma un jugo de naranja, kiwi, piña o fresas. Además, los flavonoides presentes en los cítricos se recomiendan para mejorar el rendimiento cognitivo.

Revisa tu dieta

Si estás haciendo alguna dieta muy restrictiva o relámpago es probable que te sientas cansada. Rocío Tipiani, nutricionista de Lab Nutrition, nos recuerda que si te faltan los nutrientes necesarios bajarán nuestras defensas, así como nuestros niveles de concentración.

Enciende la radio

La música genera placer lo que puede provocar la dilatación de pupilas y una mejor circulación sanguínea. Además, tu cerebro al sentirse bien produce dopamina, la hormona ideal para despertar de buen humor.

Busca la luz

El cerebro produce melatonina, la hormona que provoca somnolencia, sobre todo en la oscuridad. Si abres pronto las cortinas y dejas entrar la luz, ésta disminuirá y te hará despertar más rápido. También puedes programar tu televisor para que se encienda y el brillo de la pantalla te ayude a levantarte.

Consume suficiente hierro

Si comes cenas ligeras y aún así amaneces cansada, puede que no estés alimentándote bien. El hierro promueve la oxigenación del organismo, cuando no ingieres lo suficiente tu cuerpo se siente cansado. Alimentos como el pescado, hígado, o el muslo del pollo tienen alto porcentaje de hierro. Las frutas contribuyen a una mejor absorción.