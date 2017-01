Hoy - 11:00 am

La Misión Nevado se propone superar en 2017 la meta de un millón de animales atendidos en consultas veterinarias desde la creación de este programa, hace tres años, a través del sistema de atención que maneja a nivel nacional, informó la presidenta de la organización, Maigualida Vargas.



En conversación telefónica con AVN, indicó que desde 2014 han brindado asistencia a 763.332 animales en ocho Centros Veterinarios Integrales (CVI), ubicados en los estados Vargas, Distrito Capital, Guárico y Portuguesa.



"Durante el año 2016, a pesar de la guerra económica, fue posible que estos CVI permanecieran abiertos prestando servicios a los usuarios y que continuáramos brindándoles la atención que merecen los animales de calles y de familia", dijo Vargas, quien indicó que a ese servicio se suman las jornadas especiales que desarrollan en todo el país.



Este sistema le permitió a Ana Gabriela Guerra, quien reside en Guatire, estado Miranda, brindar atención gratuita a su mascota, internada desde el 23 de diciembre con erliquiosis canina en el CVI de Nuevo Circo, en Caracas.



En un centro privado "me ofrecían el servicio de eutanasia u hospitalizarlo y gastar 300.000 bolívares (...) Aquí lo han salvado, el personal lo ha tratado bien, le hacen las curas y le dan su comida", relató.



Al igual que Ana Gabriela, Magdalena Bergere optó por llevar a sus mascotas a los servicios gratuitos de la misión, que también cuenta con un CVI en Chacaíto. Allí, al igual que en resto de los centros, "la atención en Misión Nevado es muy distinta a la de las clínicas privadas, porque no tratan al animal como una mercancía".



Los CVI de la misión ubicados en la capital también son una alternativa para quienes residente en localidades aledañas. Suje Ponce, quien vive en Guarenas, estado Miranda, acudió a uno de los centros en Caracas para chequear a su perra, pues presentaba una inflamación en el abdomen.



"Le diagnosticaron hepatitis, el servicio fue excelente ya que no espere mucho, vale la pena venir hasta acá”, expresó.



En el primer cuatrimestre del año, Misión Nevado prevé inaugurar centros en los estados Apure, Bolívar y Amazonas, para ampliar la red de atención veterinaria alternativa para mascotas y animales en situación de calle.