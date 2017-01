Hoy - 09:38 am

Hace unos días os hablábamos de la enorme cantidad de series que ya están renovadas por al menos una temporada más y seguro que os llevasteis más de una alegría. Sin embargo, las cadenas no siempre nos dan buenas noticias y hay ocasiones en las que deciden cancelar alguna de sus series por un motivo u otro.

Más abajo os dejo las 16 series norteamericanas que ya están canceladas en una lista que iremos ampliando según otras vayan siendo víctimas de la locura actual en la que simplemente no hay espacio para tantas y encima la tendencia es hacer aún más. Sin más dilación, os dejo con ellas, esperando que ninguna que os pille por sorpresa sea una de esas dolorosas que uno recuerda incluso años después de haber sucedido:

Series de Network

CBS

American Gothic

BrainDead

NBC

Aquarius

Series por cable o streaming

Adult Swim

Brad Neelys Harg Nallin Sclopio Peepio

Million Dollar Extreme Presents: World Peace

Amazon

AMC

Feed the Beast

Disney Channel

Girl Meets World

Freeform

Guilt

Netflix

Showtime

Masters of Sex

Roadies

Starz

Blunt Talk

TNT

Murder in the First

Tv Land

Impastor

WGN America

Las cancelaciones oficiosas y otros apuntes

Hace ya tiempo que las networks americanas iniciaron una moda para intentar reducir al máximo la innegable carga negativa que suponía usar la palabra cancelación. Dicha moda consistía en hacer saber a sus seguidores que no iban a encargar más episodios en su primera temporada, algo que en algunos casos incluso lleva a reducir los inicialmente previstos.

Ese es precisamente el motivo de que varios estrenos de este año que no seguirán adelante aún no figuren entre las cancelaciones por mucho que en realidad esa sea su situación. Me refiero a Conviction, Pure Genius, Frequency, Notorious y No Tomorrow. Si sois seguidores de alguna de ellas, podéis ir dándolas por muertas salvo un milagro cien veces mayor al hecho de que Crazy Ex-Girlfriend vaya a tener tercera temporada.

Hay otros títulos que se encuentran en una posición precaria, pero por ejemplo The Exorcistsimplemente llegó al final previsto de su primera temporada y muchos dan por sentado que Fox va a prescindir de ella, pero en ese caso aún hay lugar para tener ciertas esperanzas en que algo suceda que la mantenga con vida.

Por último, no nos olvidamos de las series cuyo final está ya previsto, pero, aunque a veces se venda como tal, no es lo mismo anunciar la cancelación de una serie que hacer público que la próxima temporada va a ser la última. De esos títulos ya hablaremos en otra ocasión, ahora es el turno de las auténticas cancelaciones. Si sabéis de alguna que se nos haya pasado, no dudéis en hacérnoslo saber a través de los comentarios.

