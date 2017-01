Hoy - 09:18 am

Conscientes del daño que les ha causado la proliferación de noticias falsas en su plataforma, Facebook ha anunciado la creación de un programa de colaboración con las compañías periodísticas, que está orientado a conseguir que en la red social se genere “un ecosistema saludable de noticias”, para que los usuarios estén así mejor informados.

El proyecto, que ha sido anunciado por Facebook a través de su blog oficial, gira en torno a tres áreas: el desarrollo de nuevos productos informativos, la formación para los periodistas y la formación para el resto de usuarios. En este post repasamos el proyecto.

-Desarrollo colaborativo de productos noticias. Facebook quiere estrechar los lazos con las empresas del sector para que puedan desarrollarse nuevos productos informativos en la plataforma. Así, ambos quieren explorar nuevos formatos de narración para ayudar a los usuarios a estar mejor informados. En este sentido, quieren mejorar la creación de contenidos en directo, ya sean en formato 360 grados o no. Además, los editores, por ejemplo, han mostrado su interés en ser capaces de mostrar paquetes de noticias a sus lectores más fieles.

Por otro lado, Facebook no quiere perder de vista el periodismo local. “Estamos interesados en explorar qué podemos construir juntos con nuestros socios para apoyar las noticias locales y promover medios de comunicación independientes”, explican fuentes de Facebook, que reconocen que esta iniciativa está en sus primeras etapas.

Otro área clave es identificar los modelos de negocio existentes y emergentes. En este sentido, quieren explorar fórmulas para apoyar la tendencia actual de los medios de crear un sistema de suscripciones de pago, y también apuestan por intentar obtener nuevas vías de ingreso. Una de las ideas que se van a poner en marcha es la incorporación de anuncios en los vídeos.

Facebook también va a celebrar hackathons, que son encuentros de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software. Así, quieren organizar un programa mundial donde los ingenieros de Facebook y los desarrolladores de las empresas de noticias puedan identificar oportunidades y soluciones.

En definitiva, la compañía quiere estar en contacto permanente con los medios, realizando periódicas reuniones en Estados Unidos y Europa, para mantener una relación fluida y conocer las singularidades de este sector.

-Formación y Herramientas para periodistas. Facebook quiere completar la formación que ofrece a los periodistas mediante la realización de una serie de cursos de e-learning basados en las herramientas, servicios y productos que les ofrece esta red social. Su idea es ampliar estos cursos a nueve idiomas adicionales. Además, Poynter va a poner en marcha en los próximos días un plan de estudios certificado para los periodistas.

Al mismo tiempo, la idea de la red social de cara a los próximos meses es empezar a proporcionar formación a las redacciones locales a través de la colaboración de entidades como Knight Foundation, Detroit Journalism Cooperative, Institute for NonProfit News, Local Independent News Online, Institute for Journalism in New Media, Montclair State University’s Center for Cooperative Media, por citar las principales.

Al margen de la formación Facebook va a poner a disposición de las empresas periodísticas herramientas como CrowdTangle, que permite a los medios ser más eficaces a la hora de generar contenidos, distribuirlos y conectar así con la audiencia.

-Formación y herramientas para todo el mundo. Facebook quiere apoyar a la industria de las noticias y también a los usuarios, para que puedan acceder a contenidos veraces, procedentes de fuentes fiables, para que después puedan mantener conversaciones sobre lo que les interesa, adoptar decisiones inteligentes,…etc.

En este sentido, Facebook quiere hacer una labor de pedagogía, promoviendo la lectura de contenidos de fuentes que sean rigurosas y de confianza. Además, también quieren impulsar proyectos vinculados a la educación en temas como las finanzas.

Estas directrices, junto al acuerdo alcanzado con diferentes empresas para realizar un chequeo de los contenidos y verificar cuáles son ciertos y cuáles no, están encaminadas a combatir los contenidos falsos que tanto han dañado su imagen en las últimas semanas.