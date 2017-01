Hoy - 04:50 pm

Este miércoles Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), aseguró que su país no tendría ningún inconveniente en organizar la Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones como sede única, sin embargo, desestimó que sea pronto, según explicó a la AFP.

El máximo responsable del fútbol francés aplaudió la ampliación del Mundial, aprobada por la FIFA el martes.

“Francia lo organizaría ella sola (un Mundial con 48 equipos). No hay ningún problema. Francia tiene la suerte de tener estadios, infraestructuras, pero no creo que el Mundial vaya a llegar pronto a Francia, aunque para este proyecto todavía falten nueve años (la primera edición con 48 equipos será en 2026). Nunca se sabe para el futuro, pero en cualquier caso Francia no será candidata pronto para albergar un Mundial”, explicó.

“Apoyo la decisión. Creo que África no tiene (en un Mundial con 32 equipos, como el actual) el suficiente número de países representados. África va a desarrollarse todavía más y sus selecciones nacionales son de gran calidad“, estimó.

“Pasar a 48 da esperanzas a muchos países para trabajar mejor para esta competición. Es una idea generosa para el fútbol. No es algo económico, no será en África donde la FIFA vaya a encontrar ingresos fantásticos”, apuntó.