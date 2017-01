Hoy - 04:10 pm

El equipo de futsala SC Marítimo de Margarita comenzó desde el lunes 9, a trabajar en todo lo referente a los planes para el 2017. Este fin de semana realizará su primer Try Out del año, en su casa, en el gimnasio Br. Francisco Verde Rojas, los días viernes 13, de 3:00 pm. a 5:00 pm. y el sábado 14 de enero, desde las 9:00 am. hasta las 12:00 del mediodía.

El gerente deportivo del quinteto insular, Jesús David Villarroel, informó que esta convocatoria va dirigida en un principio para jugadores de las categorías sub-18, nacidos en los años 2000-2001 y sub-20, nacidos en los años 1998-1999.

El cuerpo técnico del conjunto margariteño, encabezado por el entrenador Edgar Pedroza cumplió entrenamientos en el mes de diciembre con jóvenes captados en las clínicas deportivas que se llevaron a cabo en todo el territorio insular, en las que participaron más de 140 atletas.

Villarroel indicó que el pasado lunes comenzaron este 2017 trabajando, ya que en el mes de febrero arranca el torneo de las dos categorías sub-18 y sub-20 y deben estar listos para dar todo en la cancha.

Sobre los entrenamientos resaltó que iniciaron con los jugadores escogidos en las clínicas deportivas, y destacó que igualmente están observando jóvenes para el Torneo Superior y formar un buen equipo con base margariteña como se lo ha planteado el presidente del SC Marítimo de Margarita, Ismael De Andrade.

El equipo rojiverde debutará en este torneo 2017 como visitante ante el Caracas, el 18 de febrero.