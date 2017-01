Hoy - 02:10 pm

El candidato a la gobernación del estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, respaldó el llamado realizado por el liderazgo nacional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a manifestar públicamente, “en rechazo a los responsables de la dramática crisis que padece Venezuela”.

“Como en cada ocasión en la cual la Unidad ha convocado actividades de calle, marcharemos y estaremos al frente este 23 de Enero, nuestra expresión en la calle es en demanda de la pronta realización de elecciones generales, y deben manifestar todos los que quieren un mejor país”, expresó Martínez.

El candidato invitó a la colectividad a sumarse a la movilización de este 23 de enero. “A todos los millones que son humillados diariamente en las colas, los que no pueden llevar la comida a sus hijos en casa, porque no consiguen que comprar o porque no les alcanza lo que ganan, a las miles de viudas, los huérfanos, las víctimas de la inseguridad, aquellos que se han empobrecido en los últimos años”.

Martínez también hizo el llamado a “los que no consiguen medicinas y padecen las consecuencias de un sistema de salud quebrado, los comerciantes y empresarios que han quebrado, los que han perdido sus empleos, los muchos que hoy viven peor que antes pero que sueñan con vivir mejor, están obligados a expresar su descontento y sus aspiraciones a que cambie el actual estado de cosas”.

“Nadie puede quedarse en casa el 23 de Enero. Hay que participar, es indispensable activar, fundamentalmente por el mejor futuro de nuestras familias. Que el pueblo decida si quiere que siga este gobierno nefasto o si desea uno distinto que sí se ocupe de los muchos problemas. El cambio debe ser democrático, pacífico y electoral. A los burócratas del oficialismo les invitamos a que no tengan miedo de contarse en las urnas electorales, a que no teman consultar al pueblo”, enfatizó Martínez.