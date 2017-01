Hoy - 12:47 pm

El movimiento Vente Venezuela respaldó la decisión de la Asamblea Nacional de decidir el abandono del cargo del presidente de la República "por no cumplir con sus obligaciones como funcionario público" .

El diputado a la AN y coordinador regional de Vente Venezuela, Carlos Bastardo, afirmó que la decisión está fundamentada en la Constitución Nacional, y recalcó que el país requiere ir pronto a un proceso electoral para recuperar la democracia y solucionar la gran cantidad de inconvenientes que afectan día a día a los venezolanos.

"Nosotros esperamos una resolución electoral para que podamos escoger nuevas autoridades que le den un curso de prosperidad al país, no es justo que a los venezolanos no les alcance el dinero -que obtienen gracias a su esfuerzo y trabajo- para cubrir sus necesidades", dijo Bastardo.

A su juicio, "no es posible que veamos a ciudadanos registrando en la basura porque no tienen nada que comer, no es justo que los venezolanos no consigan en la farmacia medicamentos para tratar cualquier patología, ni siquiera las más leves. El oficialismo ha llevado a los venezolanos a una situación de caos y destrucción y nosotros creemos que a través de esta decisión soberana de la AN abre un camino para salir del abismo".

El legislador cuestionó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la decisión de la AN por considerar que esta institución actúa como un bufete protector del Poder Ejecutivo y recordó que a los magistrados que hoy emiten sentencias, les fueron anuladas sus "designaciones exprés" a mediados de año por tanto sus acciones son nulas.

Explicó que el artículo 233 de la Constitución permite a la Asamblea Nacional sancionar el abandono del cargo del Presidente como primer funcionario público en caso de no cumplir con sus obligaciones.

Bastardo mencionó que la propuesta de Vente Venezuela es salir a las calles de forma pacífica para presionar y promover unas elecciones generales que permitan renovar las autoridades y reconciliar al país.