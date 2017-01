Hoy - 03:50 pm

Seis golfistas venezolanos jugarán desde este jueves en el Latin American Amateur Championship; torneo que se disputará en el Club Golf de Panamá y estarán presentes los mejores golfistas de 27 países americanos.

La representación venezolana la encabeza el 2 veces campeón mundial juvenil Jorge “Pichu” García, que en 2016 ocupó el segundo puesto en esta justa, superado por un golpe por el costarricense Paul Chaplet. El ganador finalizó las 4 rondas con 285 golpes y el venezolano culminó su participación sumando 286.

“Lo que puedo controlar es la preparación y mi organización antes del torneo, he hecho un excelente trabajo con eso y me da mucha tranquilidad”, dijo García al portal Marca Vinotinto. “No importa el resultado de esta semana, sé que hice todo lo posible para dar todo de mí. Si sigo haciendo lo que hice el año pasado, este puede ser mi año”.

El anzoatiguense, que ocupa el puesto 38 en el ranking mundial aficionado, estará acompañado en el equipo vinotinto por Manuel Torres, George Trujillo, Gustavo Morantes, Alejandro Restrepo y Alejandro Perazzo. Este año el evento se jugará en un campo de par 70 y 7142 yardas.

“Fui en noviembre y siento que el campo será como la organización lo quiera jugar”, apuntó García. “Lo pueden poner muy difícil y honestamente no me disgustaría. En los campos más difíciles mi estrategia y la manera en la que veo el golf me da ventaja”.

“Si es un campo donde se tienen que hacer muchos birdies, iré a jugar de esa manera, que también es un golf muy divertido. Creo que soy capaz de jugar en cualquier tipo de campo”, agregó.

Trujillo ocupó el año pasado el sexto puesto con 288 golpes, Torres culminó en la posición 13 con 292 golpes y Morante terminó en el 36 con 301.